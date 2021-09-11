القبض على 4 من سجناء جلبوع.. وفيديو للحظة اعتقال

2021/09/11 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح السبت، توقيف سجينين آخرين كانا من بين ستة فلسطينيين هربوا من سجن يخضع لحراسة أمنية مشددة في شمال إسرائيل.

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