2021/09/11 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية بلدية الموصل، اليوم السبت، عن توزيع 3600 قطعة أرض سكنية بين ذوي الشهداء و الصحافيين في المدينة.وقال مدير البلدية عبد الستار الحبو في تصريح صحفي، إن “بـلـديـة المـوصـل انـتـهـت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع 3600 قطعة أرض سكنية في نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع 3600 قطعة أرض سكنية في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع 3600 قطعة أرض سكنية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).