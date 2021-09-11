2021/09/11 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الوحدة الوطنية هي أعظم قوة لأمريكا"، وذلك في مقطع فيديو مدته 6 دقائق نشره البيت الأبيض عشية الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر: الوحدة هي أعظم قوة لأمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن في الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر: الوحدة هي أعظم قوة لأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).