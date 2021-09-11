بعد حادث مروع.. الدفاع المدني ينتشل جثة لسائق غرب بغداد

2021/09/11 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادانتشلت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، جثة لسائق تهاوت عجلته من اعلى جسر غرب بغداد.وقال المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان "فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع حادث سقوط شاحنة هوت فسقطت فأطبقت قمارتها على سائقها في منطقة حي الخضراء غربي بغداد".واضافت ان "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام حتى تمكنت من تحرير جثة السائق ليتم نقلها وتسليمها اصولياً الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

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