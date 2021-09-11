الرافدين يعلن شمول فئات جديدة بقروض الـ 25 مليون دينار

2021/09/11 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن شمول فئات جديدة من قروض الـ 25 مليون دينار.وقال المصرف في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "قروض الـ 25 مليوناً سوف تمنح لأصخاب المحال والورش والمهن الاخرى".

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