اخماد حريق اندلع داخل نادي الفروسية ببغداد

2021/09/11 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخماد حريقا اندلع داخل نادي الفروسية غرب بغداد.وذكرت مديرية الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)،أن"حريقا اندلع في اعشاب وحشائش متيبسة ونفايات داخل نادي الفروسية بمساحة (1500) متر مربع وعند أذ اندلعت النيران ،وهرعت فرق اطفاء الدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران وابعاد خطر انتشارها الى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث".واضافت ان"فرق الدفاع المدني انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ،مبينة أن"سبب الحريق كان عرضي نتيجة مصدر نار خارجي".

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