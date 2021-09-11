سجن زوجين في أميركا بتهمة تمويل أقاربهما للانضمام إلى داعش

2021/09/11 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة أميركية بالسجن على زوجين من ولاية بنسلفانيا بعد إدانتهما بإرسال أموال إلى أقاربهما في بنغلادش للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

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