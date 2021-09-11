2021/09/11 | 09:19 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إبراهيموفيتش: رونالدو وميسي ليسا أفضل مني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/11 | 09:19.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبراهيموفيتش: رونالدو وميسي ليسا أفضل مني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبراهيموفيتش: رونالدو وميسي ليسا أفضل مني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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