العمليات المشتركة: إكتمال الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات في عموم العراق

2021/09/11 | 09:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، المباشرة بتطبيق توجيه مجلس القضاء الأعلى الخاص بالإساءة لصور مرشحي الانتخابات، فيما أكدت اكتمال الخطط الأمنية الخاصة بتأمين اقتراع تشرين في عموم العراق.المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قال إن الأجهزة الأمنية ومن خلال … Readmore

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