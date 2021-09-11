بارزاني يدعو القوى السياسية في الاقليم الى التنافس في أجواء هادئة بعيدة عن الفوضى والتسقيط

2021/09/11 | 09:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني القوى السياسية والمواطنين في الإقليم إلى إجراء حملات الدعاية للانتخابات في أجواء مدنية هادئة بعيداً عن الفوضى والتسقيط.وجدد البارزاني في بيان موجه إلى مواطني الإقليم، دعوته جميع الأطراف إلى إجراء حملات دعائية مدنية … Readmore

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