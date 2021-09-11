سكك الحديد تعلن مشاركة قطاراتها في نقل زائري الإربعينية

2021/09/11 | 09:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحملة تم توزيعها بين اربعة محاور هي بغداد– كربلاء وبالعكس، والبصرة– كربلاء وسوق الشيوخ في الناصرية– كربلاء والديوانية– كربلاء.

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