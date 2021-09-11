2021/09/11 | 09:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت صحيفة “الصباح” الرسمية، السبت، أنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيصل إلى القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة رسميَّة لمجلس النواب المصري بدعوة من الجانب المصري.وسيلتقي الحلبوسي خلال الزيارة عددا من المسؤولين المصريين وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين لاسيما بعد الزيارتين الأخيرتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعراق.ومن المؤمل أن …

ظهرت المقالة الثلاثاء المقبل… الحلبوسي يزور القاهرة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثلاثاء المقبل… الحلبوسي يزور القاهرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثلاثاء المقبل… الحلبوسي يزور القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).