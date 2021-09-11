2021/09/11 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد، اليوم السبت، تسيير قطاراتها إلى مدينة كربلاء، الاثنين المقبل لنقل زائري الاربعينيَّة.وقال مدير عام السكك الحديد طالب جواد كاظم الحسيني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسيير قطارات لنقل زائري الأربعينية ابتداءً من الاثنين المقبل المركز الخبري الوطني.

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