2021/09/11 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن قروض جديدة بقيمة 25 مليون دينار.وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقاه، “المركز الخبري الوطني”، أنّ “القروض ستمنح لإصحاب المحال والورش والمهن والأخرى”.وأشار المصرف، إلى أنّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن عن قروض جديدة لهذه الفئات المركز الخبري الوطني.

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