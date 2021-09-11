2021/09/11 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريد " الثورة " عدد 716 ، 6 سبتمبر 2021https://revcom.us/a/716/cpimlm-statement-of-communist-party-of-iran-on-political-prisoners-en.htmlملاحظة الناشر : بلغنا بيان هام من الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي ) بشأن وضع عديد المس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الحزب الشيوعي الإيراني ( المركسي – اللينيني – الماوي ) حول المساجين السياسيّين ناهد تغافى و مهران رؤوف و غيرهما ... - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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