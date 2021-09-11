- تصنيع - الإستغلال الجنسيّ و العولمة الإمبرياليّة و النزول إلى الجحيم - شادي الشماوي

2021/09/11 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي ريموند لوتا ، جريدة " الثورة " عدد 711 ، أوت 2021https://revcom.us/a/711/raymond-lotta-the-industrialization-of-sexual-exploitation-en.htmlهذه الورقة البحثيّة حثّ عليها تحليل بوب أفاكيان للتغيّرات العالميّة الإقتصاديّة – الإجتماعيّة الكبرى و لنضالات الإ ......





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