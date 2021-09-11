النفط يلامس 73 دولاراً مدعوماً بمؤشرات عن تقليص إمدادات الولايات المتحدة بسبب إعصار أيدا

2021/09/11 | 09:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع النفط الجمعة وتجاوز لبعض الوقت 73 دولارا للبرميل مدعوما بمؤشرات متزايدة على تقليص الإمدادات في الولايات المتحدة بسبب الإعصار أيدا ومع تلقي الأصول الأعلى مخاطرة دفعة من آمال تتعلق بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين.وما زال أكثر من ثلثي … Readmore

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