الخلية: انطلاق خطة الانتخابات الأمنية في بغداد والمحافظات

2021/09/11 | 09:38 - المصدر: وكالة ناس

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اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي تباشر بممارسة الخطة الامنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات.

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