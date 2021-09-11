2021/09/11 | 09:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق اندلع داخل نادي الفروسية غرب بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت ، عن إخماد حريق اندلع داخل نادي الفروسية غرب بغداد.

وقالت مديرية الدفاع في بيان، إن "حريقاً اندلع في أعشاب وحشائش متيبسة ونفايات داخل نادي الفروسية بمساحة (1500) متر مربع ما تسبب في اندلاع النيران"، مشيراً إلى أن "فرق إطفاء الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران وابعاد خطر انتشارها الى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث".

واضافت أن "فرق الدفاع المدني انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية، مبينة أن "سبب الحريق كان عرضيا نتيجة مصدر نار خارجي".

وفي سياق اخر، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق طال عدداً من المحال التجارية المشيدة من الواح (الچينكو) مخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني (تجاوز) في سوق الهوى منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد.

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