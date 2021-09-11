اعتقال فلسطينيَين اثنين آخرين فارّين من سجن جلبوع الإسرائيلي

2021/09/11 | 09:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه تم صباح السبت توقيف سجينين آخرين كانا من بين ستة فلسطينيين هربوا من سجن يخضع لحراسة أمنية مشددة في شمال إسرائيل.وقالت الشرطة الإسرائيلية “تم إلقاء القبض على سجينَين آخرين قبل مدة قصيرة، بينما كانا يختبئان … Readmore

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