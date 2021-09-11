2021/09/11 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، دخول الخطة الأمنية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات حيز التنفيذ.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات تدخل حيز التنفيذ المركز الخبري الوطني.

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