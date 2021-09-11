اللجنة الامنية الخاصة بالانتخابات تباشر بتنفيذ خطتها

2021/09/11 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني، السبت، بيانا حول بدء الممارسات الامنية الخاصة بالانتخابات المقبلة.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه (11 ايلول 2021)، انه "اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي تباشر بممارسة الخطة الامنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات".

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