تفاصيل جديدة عن قروض الـ 25 مليون دينار

2021/09/11 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن قروض جديدة بقيمة 25 مليون دينار.

وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه (11 أيلول 2021)، أن "القروض ستمنح لإصحاب المحال والورش والمهن والأخرى".

وأشار المصرف، إلى أنّ قيمة القروض تبلغ "25 مليون دينار"، مبينا ان "قروضاً بقيمة 25 مليون تمنح لاصحاب المحال والورش والمهن الاخرى".

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