استشهاد وإصابة 8 منتسبين ومدنيين بهجوم داعشي في نينوى

2021/09/11 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىافاد مصدر أمني في نينوى، اليوم السبت، بأن عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوماً على قرية "الخطاب" التابعة لقضاء مخمور بالمحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوماً اليوم على قرية "الخطاب" التابعة لقضاء مخمور بنينوى".واضاف أن "الهجوم اسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب في الشرطة، وشقيقه المدني إضافة إلى مقاتل في الحشد العشائري، كما اسفر الهجوم عن اصابة أربعة من الحشد العشائري، اضافة الى مدني".

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