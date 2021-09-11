2021/09/11 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اجرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، ممارسة أمنية متكاملة لتأمين المراكز الانتخابية بجانبي الكرخ والرصافة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "قيادة عمليات بغداد اجرت ممارسة أمنية متكاملة لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية في جانبي الكرخ والرصافة".

وباشرت اللجنة الامنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، اللجنة الامنية العليا لانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تجري ممارسة أمنية متكاملة لتأمين المراكز الانتخابية بجانبي الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تجري ممارسة أمنية متكاملة لتأمين المراكز الانتخابية بجانبي الكرخ والرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).