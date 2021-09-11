الحشد الشعبي ينطلق باليوم الثاني من عملية

2021/09/11 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الانطلاق لليوم الثاني من عملية "ثأر الأبطال" لملاحقة فلول داعش والقضاء على مضافاتهم في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "أربعة الوية انطلقت باتجاه الاهداف المرسومة في الصحراء الجنوبية لقضاء القائم المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري مكملة الطريق لحين الوصول الى الطريق الدولي جنوبا لتمشيط وتطهير جميع الاودية التي يتخذها العدو كمضافات وقتية او دائمية للانطلاق منها باتجاه تنفيذ عمليات إرهابية".

واشار مصلح، الى ان "عملية (ثأر الابطال) تحقق نجاحا عن طريق دخول اودية صعب المرور بها سابقا لكن الجهد الهندسي والمشاة تمكنوا من الدخول لتلك المناطق لتطهيرها"، مؤكدا ان "التعاون الامني والاستخباري كبير بين الحشد الشعبي وباقي صنوف القوات الأمنية المتواجدة في قاطع عمليات الانبار".

وأضاف ان "قوات الحشد حققت نجاحا كبيرا في اليوم الأول من العملية امس الجمعة حيث طهرت (٩) مناطق حيوية مهمة على امن محافظة الانبار، و تتمتع بجغرافية صعبة تساعد الارهابيين على الاختباء والتمويه، كما تم تدمير عدد من المضافات والعثور على مواد متفجرة اضافة لتفتيش عشرات القرى".

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