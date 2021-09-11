خام البصرة يحقق مكاسب

2021/09/11 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحققت أسعار النفط مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض التعافي في الطلب من الجائحة ليربح خام البصرة 51 سنتا أو ما يعادل نسبته 0.7% في اسبوع.وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة 1.50 دولار وبنسبة تغيير بلغ 2.09% ليصل الى 73.23 دولاراً، …

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