الدفاع المدني يسيطر على حادث حريق اندلع داخل نادي الفروسية غرب بغداد

2021/09/11 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع فجر هذا اليوم السبت داخل نادي الفروسية في منطقة الغزالية البكرية غرب بغداد .حيث نشب حادث حريق في اعشاب وحشائش متيبسة ونفايات داخل النادي بمساحة (1500) متر مربع وعند أذ اندلعت النيران هرعت فرق اطفاء الدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران وابعاد …

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