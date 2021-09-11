قتلى وجرحى من الشرطة والحشد العشائري بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

2021/09/11 | 09:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بسقوط 8 ضحايا وجرحى معظمهم من الحشد العشائري، والشرطة العراقية بهجوم شنه تنظيم داعش في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي البلاد.وأكد المصدر ، بأن ضابطاً برتبة نقيب في الشرطة، وشقيقه المدني إضافة إلى مقاتل في الحشد العشائري سقطوا ضحايا بهجوم شنه …

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