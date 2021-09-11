ممارسة أمنية لتأمين المراكز الانتخابية

2021/09/11 | 09:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانطلقت قيادة عمليات بغداد، السبت، بتنفيذ بممارسة أمنية لتأمين المراكز الانتخابية.وذكر بيان مقتضب للقيادة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قيادة عمليات بغداد أجرت ممارسة أمنية متكاملة لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية في جانبي الكرخ والرصافة”.وباشرت اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي صباح اليوم، بممارسة الخطة الامنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات.

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