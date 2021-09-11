2021/09/11 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أبلغت غرفة صناعة الأردن، اليوم السبت، الشركات العاملة بالقطاع الصناعي بانه سيتم البدء قريبا بمنح التأشيرات لسائقي الشاحنات الأردنية لنقل البضائع المحلية الى السوق العراقية.كما أعلنت في تعميم وزعته على الشركات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدًا..



الأردن تمنح سائقي الشاحنات تأشيرة دخول الأراضي العراقية المركز الخبري الوطني.

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