فارق 500 دينار بين البيع والشراء.. أسعار جديدة لصرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2021/09/11 | 10:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية .فقد سجلت أسعار بيع الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

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