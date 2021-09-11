مسبار ناسا ينجح بجمع أول عينة من صخور المريخ

2021/09/11 | 10:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنجح أحدث مسبار فضائي تابع لوكالة “ناسا” على المريخ، في جمع أول عينة صخرية لإعادتها إلى الأرض.وذكر كبير مهندسي المسبار “بيرسيفيرانس”، آدم ستلتزنر، أن العينة بأنها مثالية، قائلا: “لم أكن أكثر سعادة من أي وقت مضى برؤية حفرة في صخرة”.وكان المسبار قد فشل قبل شهر في الحصول على عينة صخرية بسبب انهيارها.وقطع المسبار …

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