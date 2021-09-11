ما هو مفهوم الكتلة الأكبر ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/11 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي يقر القانون العراقي من حق الكتلة الأكبر أن يكون رئيس الوزراء منها والسبب في ذلك أن الكتلة الأكبر في مجلس النواب من حيث عدد النواب الأعضاء في مجلس النواب لكونهم يمثلون أكبر عدد من أبناء الشعب العراقي ..



إلا أن هذه العملية تحمل في طياتها سلبيات في حالة أن ينتمي ويمثل مذهب واحد أو طائفة واحدة بينما الشعب العراقي يتكون من طوائف ومذاهب مختلفة عند ذلك تكون المعادلة والإنصاف تحمل من خلالها أحكام غير متكا ......





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