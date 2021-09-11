هجوم عنيف لداعش في نينوى يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

2021/09/11 | 10:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن تنظيم داعش، السبت، هجوما ضد احدى قرى محافظة نينوى، اسفر عن وقوع ضحايا.

وقال مصدر لـ NRT عربية (11 أيلول 2021)، أن عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوما على قرية "الخطاب" التابعة لقضاء مخمور بالمحافظة.

واضاف ان "عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوماً اليوم على قرية (الخطاب) التابعة لقضاء مخمور بنينوى".

واشار الى أن "الهجوم اسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب في الشرطة، وشقيقه المدني إضافة إلى مقاتل في الحشد العشائري، كما اسفر الهجومعن اصابة أربعة من الحشد العشائري، اضافة الى مدني".

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