كيف غيرت هجمات 11 أيلول طبيعة الطيران الى الأبد؟

2021/09/11 | 10:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أحداث 11 سبتمبر، كان أمن المطارات شبه معدوم.

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