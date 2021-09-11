شاهد.. لحظة اعتقال زكريا زبيدي ومحمود العارضة بعد هروبهما من سجن جلبوع

2021/09/11 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر السبت، القبض على فلسطينيين اثنين هاربين من سجن جلبوع، ليرتفع عدد المضبوطين إلى 4 أشخاص من أصل 4 هاربين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه "خلال الليل، ألقت قوات خاصة من اليمام وجهاز الأمن العام الشاباك، القبض على سجينين فارين آخرين في قرية أم الغنم مختبئين في مصف للشاحنات.

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