برهم صالح: قواتنا الأمنية قادرة على مكافحة “بقايا” داعش

2021/09/11 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشاد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، بجهود القوات المسلحة العراقية في مكافحة بقايا تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا قدرتهم على تحقيق الأمن والاستقرار.وقال صلاح خلال كلمته، في المؤتمر الثالث عشر، لمناهضة […]

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