الكاظمي يوجه بتوفير الحماية للمرأة

2021/09/11 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزارتي العدل والداخلية بتوفير كافة الحماية والحقوق للمرأة.وقال الكاظمي خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة: إن "على وزارتي العدل والداخلية والوزارات الأخرى إنصاف المرأة وحمايتها وتأمين كافة حقوقها"، داعياً "مجلس النواب المقبل الى تشريع قانوني العنف الأسري والجرائم الألكترونية".يتبع ...

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