2021/09/11 | 11:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

السبت 11 سبتمبر 2021 | 11:15 صباحاً

| عدد القراءات : 3

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بمصرع وإصابة خمسة مدنيين إثر حادث سير وقع شمال غربي بعقوبة مركز المحافظة.

وذكر المصدر، أن "امرأة توفيت، اليوم، فيما أصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم عجلات عدة على طريق ديالى- بغداد في منطقة (الغالبية) 15 كم شمال غرب بعقوبة".

وأضاف، أن "سيارات الاسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج، وجثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما اتخذت شرطة المرور الإجراءات اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير في ديالى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).