"نشتاق لصوت آلاتنا".. عازفات أوركسترا أفغانستان عالقات تحت حكم طالبان

2021/09/11 | 11:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال عضوات فرقة الأوركسترا الأفغانية عالقات في كابل بعد فشل محاولة إخراجهن في الأيام الأخيرة من خروج القوات الأميركية من أفغانستان، وفقا لصحيفة وول ستريت جورونال.

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