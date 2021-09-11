2021/09/11 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشهدت منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد، فجر اليوم السبت، دگة عشائرية على بيت أحد المواطنين في المنطقة.وحصلت (بغداد اليوم)، على مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة، أظهر تنفيذ دگة عشائرية من قبل شابين يستقلان دراجة نارية، أطلق أحدهما وابلاً من الرصاص على بيت الضحية تزامناً مع أذان الفجر، متسبباً برعب أطفال الأخير.

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