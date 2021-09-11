الكاظمي يوجه وزارتي العدل والداخلية بتوفير كافة الحماية والحقوق للمرأة

2021/09/11 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزارتي العدل والداخلية بتوفير كافة الحماية والحقوق للمرأة.

وقال الكاظمي، في كلمة له خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الانتهاكات ضد المرأة لا تزال أكثر انتشاراً وعلينا الاقتداء بثقافتنا الأصيلة في احترام المرأة"، داعياً النساء الى "المشاركة الفاعلة في الانتخابات".

ووجه، وزارتي العدل والداخلية والوزارات الأخرى إلى "إنصاف المرأة وحمايتها وتأمين كافة حقوقها"، داعياً مجلس النواب المقبل الى "تشريع قانوني العنف الأسري والجرائم الإلكترونية، والقوانين التي تحمي المرأة من العنف الاسري".

وثمن رئيس الوزراء، "دور القضاء في دعم قضايا المرأة".

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