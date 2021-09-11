صالح : العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية باهتمام

2021/09/11 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، ان العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية باهتمام.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "انتخابات تشرين نريدها قادرة على تحقيق الإصلاح"، لافتا الى انه "على جميع القوى السياسية والاجتماعية دعم خيار الناخبين في اختيار ممثليهم".

وأضاف ان "العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية باهتمام"، مبينا ان "العراقيون يتطلعون لدولة قوية قادرة على تحقيق الحقوق".

وتابع اننا "قادرون على النجاح في تنظيم الانتخابات"، مشيرا الى ان "قواتنا الامنية بمختلف تشكيلاتها من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة قادرة على مكافحة بقايا داعش".

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