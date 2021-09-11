2021/09/11 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادينشر “النور نيوز” أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم السبت،ف السوق المحلية.بغداد – بورصة الكفاح147,500في اغلب صيرفات بغدادشراء 147,000بيع 148,000

ظهرت المقالة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لهذا اليوم أولاً على النور نيوز.

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