الأردن يحدد موعد مباشرة نقل بضائعه إلى السوق العراقية

2021/09/11 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأبلغت غرفة صناعة الأردن، الشركات العاملة بالقطاع الصناعي بانه سيتم البدء قريبا بمنح التأشيرات لسائقي الشاحنات الأردنية لنقل البضائع المحلية الى السوق العراقية.كما أعلنت في تعميم وزعته على الشركات انه سيتم السماح للشاحنات العراقية بالدخول الى الاراضي الأردنية، وذلك تطبيقا لقرار الحكومة بالسماح بنقل البضائع بين البلدين بطريقة (دور تو دور).ودعت الغرفة الشركات …

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