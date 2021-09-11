الموصل: توزيع 3600 قطعة أرض سكنية بين ذوي الشهداء و الصحافيين

2021/09/11 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت بلدية مدينة الموصل، السبت، عن توزيع 3600 قطعة أرض سكنية بين ذوي الشهداء و الصحافيين في مدينة المدينة.وقال مدير بلدية الموصل عبد الستار في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” ان ” بلدية الموصل انتهت من فرز وتخصيص 3600 أرض سكنية وزعت بين عوائل الشهداء والصحافيين ممن لم يتسن لهم استلام اراض سكنية ضمن …

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