2021/09/11 | 11:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح السلاسل الحديدية واخرجت الفتاة قبل ان تطال جسدها النيران الملتهبة واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ فتاة مقيدة بسلاسل من حريق جنوب المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ فتاة مقيدة بسلاسل من حريق جنوب المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).