2021/09/11 | 11:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت تسويق النفط “سومو”، السبت، إن إنتاج العراق النفطي، بما في ذلك التدفقات من إقليم كردستان، ارتفع 1.93 بالمئة على أساس شهري في آب الماضي، حتى مع ضخ البلاد أقل من حصتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك خلال شهر آب المركز الخبري الوطني.

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