زيارة مرتقبة للرئيس الحلبوسي الى القاهرة الثلاثاء المقبل

2021/09/11 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء المقبل، إلى القاهرة في زيارة رسميَّة لمجلس النواب المصري بدعوة من الجانب المصري.

وسيلتقي الحلبوسي خلال الزيارة عددا من المسؤولين المصريين وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين ولاسيما بعد الزيارتين الأخيرتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعراق، وفقاً لصحيفة الصباح شبه الرسمية.



ومن المؤمل أن يوقع الحلبوسي اتفاقية مع مجلس النواب المصري تتضمن تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية وتوحيد المواقف إزاء الأحداث المختلفة.

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